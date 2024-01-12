Öğrenciler enerji verimliliği konusunda bilgilendirildi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Koruma ve Enerji verimliliği Kulübü tarafından enerji verimliliği ile ilgili konferans düzenledi.

Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak tüm dünyada kutlanan etkinlik çerçevesinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Bilecik İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Abdullah Ay ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TTO Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar katıldı. Okulda verilen konferansta konuşmacılar, öğrencilere çevre bilinci, enerji tasarrufu ve yeşil enerji ile ülkemizdeki kurumlar ve sanayide yapılabilecek tasarruf ve karbon ayak izleri ile sıfır atık hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca yapılabilecek yerel projeler ile ilgili örnekler verdiler.