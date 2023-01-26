Öğrenciler Eskişehir gezisi

Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu’nda basketbola gönül veren öğrenciler Eskişehir’e basketbol maçı izlemeye ve şehir gezisine gönderildi.

Öğrenciler, Eskişehir gezisinde güzel vakit geçirdiklerini ifade ederken bu tür etkinliklerin devamını talep ederek okul yönetimine teşekkür etti. Öğrencilerin mutluluğu ve başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Okul Müdürü İslam Özkul, “Hiçbirimiz herkesin hayatını değiştiremeyiz, ama en azından bir kişinin, yalnızca bir kişinin, biz var olduğumuz için daha iyi halde yaşamasını sağlayabiliriz. Basketbol takımımızın başarısı bizi çok mutlu ediyor öğrencilerimizin taleplerini yerine getirip etkinliklerimizin devamı için uğraşcağız” dedi.