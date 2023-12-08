Öğrenciler Filistinli şehit çocuklar anısına fidan dikti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Filistin’de İsrail saldırıları sonucu şehit olan çocuklar anısına fidan dikildi.

İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan çocuklar adına, Erenler Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 300 adet defne fidanı dikildi. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanların bir kısmını okul bahçesine diken öğrenciler, birer fidan da evlerine götürerek evlerinin bahçelerine dikti. Her evin bahçesinde bir Filistin ağacı büyütülürken, fidanlara da Filistin’de şehit olan masum çocukların isimleri verildi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Tuncer Yaşaroğlu “Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu olarak Filistin’deki zulme ve katliama sessiz kalmak istemedik. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul olarak hem velilerimiz hem de öğrencilerimizle birlikte 300 defne fidanımızı Filistinli 300 şehit çocuğumuz adıyla toprakla buluşturduk. Bu etkinlikle öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.