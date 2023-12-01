Öğrenciler gönüllü faaliyetlerle gelişiyor

SUBÜ Hendek MYO Etkinlik Atölyesi Topluluğu ve Gönüllülük Çalışmaları dersinin öğrencileri afet eğitimi alarak gençlerin görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler yapabileceklerini öğrendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nun Etkinlik Atölyesi Topluluğu ve Gönüllülük Çalışmaları dersinin öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak mihmandarlığındaki faaliyetlerine devam ediyor. Kısa süre önce gerçekleştirdikleri etkinliklerde cami temizleyen ve huzurevi sakinlerini ziyaret eden öğrenciler, son olarak ise Hayat Arama Kurtarma Derneği Sekreteri Hamdi Kahveci’den yangın ve afet anında yapılması gerekenlere yönelik eğitim aldı. Öğrenciler bir diğer etkinlikte ise Hendek Abdurrahman Gürses KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun manevi danışmanı Cemal Atabek ve Altı Nokta Körler Derneği Eski Başkanı Zekeriya Toptan ile sohbet etti. Atabek öğrencilere gençlik ve ahlak üzerine bir sohbette bulunurken, Toptan ise görme engelli bir birey olarak yaşadığı zorlukları ve bunları aşmak için gençlerin nasıl davranması gerektiğini anlattı.