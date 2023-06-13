Öğrenciler hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar

Altıeylül Belediyesi bünyesinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sınavlar sonucunda Çocuk Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan öğrenciler yılsonu etkinlikleriyle eğitim-öğretimlerini tamamladılar.

Yaklaşık 57 öğrencinin devam ettiği Çocuk Üniversitesi’nde yıl boyu yapılmış olan çalışmalar; robotik kodlama ile yapılan faaliyetlerini, 3D yazıcı ile görsel çalışmalarını ve tiyatro, dans gösterilerini ALGEM’de yapılan etkinliklerle öğrencilere ve izlemeye gelen misafirlerle paylaşma fırsatı buldular. Etkinlikler; Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan diploma töreniyle son buldu.

Öğrenciler robotik kodlama, yazılım ve tasarım dersleriyle eğitimlerine katkı sağlıyor

Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler; Matematik, Fen Bilimleri, Hızlı Okuma ve Anlama, Müzik, Görsel Sanatlar, Akıl oyunları ve satranç eğitimleriyle kendilerini geliştirdiler. Ayrıca öğrencilere Altıeylül Belediyesi Robotik Kodlama, Yazılım ve Tasarım gibi derslerle de destek vererek geleceğe hazırlanmaları konusunda eğitim verildi. Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, ücretsiz programlar vasıtasıyla eğitimlerine katkı sağladı.

Değerlerimiz unutulmadı!

Tiyatro etkinliği ve dans gösteresiyle sahne alan Çocuk Üniversitesi öğrencileri yapmış oldukları tiyatro gösteresiyle büyük beğeni topladı. Milli değerlerimiz olan; Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz’e de yer veren öğrenciler tiyatro oyunuyla günümüz çocukları, günümüz öğrencilerine ve büyüklere hatırlatarak yerli kahramanlarımızı tiyatro oyunuyla tekrardan gündeme getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kahve atışmalarını tiyatro sahnesine taşıdılar

Altıeylül Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla eskimeye yüz tutmuş değerleri de önemseyerek tiyatro etkinliğiyle tekrardan hatırlattı. Çocuk Üniversitesi öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş kahve atışmalarını da sahneleyerek büyük alkış aldılar. Öğrenciler sergilemiş oldukları atışma sahnesiyle birbirlerine tekerlemeler ve bilmecelerle cevap vererek adeta köy kıraathanesini seyirciyle buluşturdular.

Başkan Avcı: “Çocuklarımız hem öğreniyor hem eğleniyor”

Çocuk Üniversitesi’nin bir dahaki yıl da eğitim ve öğretime devam edeceğini ifade eden Başkan Avcı, “ ’Gençlere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır’ bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezimizde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Üniversitemizin yılsonu programına katıldık. Yıl boyunca emekleri ve yetenekleriyle birbirinden değerli projeler üreten evlatlarımızı ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerin yanında Robotik Kodlama ile öğrencilerimiz proje geliştirerek geleceğe daha iyi bakmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sınavla Çocuk Üniversitesine girmeye hak kazanan 57 öğrencimiz yılsonu etkinlikleriyle bizleri mutlu etti” dedi.

Başkan Avcı: “Eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek”

Belediye Başkanı Hasan Avcı Çocuk Üniversitesi’ne öğrenci alımlarımız devam edecek dedi. Başkan Avcı, “Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğümüzün pilot bölge olarak belirlediğimiz okullarımızda yapılan sınavlarla 466 öğrenci içerisinden 68 öğrenci bir dahaki döneme Çocuk Üniversitesi’ne girmeye hak kazandı. Üniversitemiz her sene yenilikleriyle öğrencilerin eğitim öğretim hayatında başarılara imza atmaya devam edecek” diye konuştu.

Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesi diploma törenine Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Kamu Kurum Müdürleri ve misafirler katıldı.