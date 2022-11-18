Öğrenciler için 7 bin 560 tane deneme anlaşması

Pazaryeri Kaymakamlığı, öğrenciler için çeşitli yayınevleriyle anlaştı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, ilçede ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören öğrencilerin başarılarını arttırmak için çeşitli yayınevleriyle deneme anlaşması yaptı. 631 öğrenci için 7 bin 560 tane deneme anlaşması sağlayan Pazaryeri Kaymakamlığı, eğitim ve öğretimin her zaman arkasında durdurduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Yapılan anlaşma sonucu okullarda denem sınavları gerçekleştirilmeye başlandı.