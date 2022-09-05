Öğrenciler için Para Kazandıracak İşler

1-Sosyal Medya yöneticiliği: Günün büyük kısmını sosyal medyada geçirdiğimizi varsayıyorum.Vaktinizi para dönüştürmek için işletmelerin veya ünlü insanların sosyal medya yöneticiliğini yapabilirsiniz.

Öğrenciler için Para Kazandıracak İşler
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1-Sosyal Medya yöneticiliği: Günün büyük kısmını sosyal medyada geçirdiğimizi varsayıyorum.Vaktinizi para dönüştürmek için işletmelerin veya ünlü insanların sosyal medya yöneticiliğini yapabilirsiniz.
2-Grafik Tasarımcılığı : İşletmelere grafik tasarım hizmeti verebilirsiniz fakat tasarım yeteneğinizin olması gerekmektedir.Özel ders ile 1-2 ay içerisinde hizmet verebilecek seviyeye gelebilirsiniz.
3-Elbise Tasarımı : Moda konusuna ilginiz varsa ve bu konuda iyiyseniz moda-tekstil işletmelerine teklifte bulunabilirsiniz.
4-E-Kitap yazma : Öğrenciler için en iyi iş fikirlerinden birisidir.İnsanlara aktaracağınız bilgileriniz varsa bilgi içerikli e-kitap yazabilirsiniz.Uzun yıllar düzenli gelir akışı sağlayabilir.
5-Tur Rehberliği : Yabancı dil biliyorsanız bu iş fikri tam size göre.Tur şirketine giderek iş olanakları hakkında bilgi alabilirsiniz.Deneyim kazandığınız zaman kendi turlarınızı bile düzenleyebilirsiniz.Türkiye’nin turizm ülkesi olması nedeniyle oldukça potansiyelli bir iştir.
6-Tişört Satmak : Para kazanmanın kolay yollarından biridir.Toplu tişört satılan işletmelerden tişört satın alıp satışa sunabilirsiniz.Toptan alımda 10-15 liraya aldığınız tişörtleri 35-40 liraya satabilirsiniz.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi