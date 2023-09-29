Öğrenciler için üretilen proje, başarılarını arttıracak

Veri işleme ve veriyi değerlendirmenin başarının en önemli anahtarı olduğuna dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin başarı oranını ciddi artmasına imkan sağlayacak olan ücretsiz MKPÖĞRENCİ projesi ve özel asistan programını tanıttı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, bir ilke imza attığı tüm öğrencileri kapsayan özel proje sayfası ile LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilerin başarı oranını artıran özel asistan yazılımı herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve velilerinde sürecin içerisinde etkin olarak yer alacakları özel MKPÖĞRENCİ programı, öğrencilerin gelişmiş raporlandırma, gerçek zamanlı online sınavlar, testler, e-kitaplar, oyunlaştırılmış eğitimler, yapay zeka desteği, rehberlik, mental destek ve onların motivasyonlarını artıracak özel kampanyalarla süreci verimli ve etkin olarak değerlendirmelerine imkan sağlayacak. 2 Çocuk babası olarak öğrencilere seslenen Başkan Mehmet Kanar, “Sizler bizim geleceğimiz, her zaman önceliğimizsiniz. Sevgi, ilgi ve bilgi ile birlikte başaracağız. Bu özel proje ile yarışa 1-0 önde başlamanızı sağlayacak. Onun için ders zamanı ders oyun zamanı oyun. Artık Puplic ve tiktok, sosyal medya biraz azaltmanızı bekliyorum. Eğitimde teknolojiyi kullanarak, öğrencilerimizin daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu yazılımı geliştirmemizin sebebi, öğrencilerimize daha fazla destek olmak ve onların başarılı olmalarını sağlamak" dedi.

Her şeyin başının sevgi, ilgi ve bilgi olduğuna dikkat çeken Başkan Kanar, "Bu proje çerçevede yer alan öğrenci asistan programımız sınava hazırlanan LGS ve YKS öğrencilerimizin disipline eden, eksikliklerini, artılarını anında değerlendirdikleri, kendilerine hedefler koydukları çok sayıda parametre var. Bizler de çok sayıda gerçek zamanlı online sınavlar, testler, onları destekleyecek. Eksik yönlerini öğrenci ve velililerimiz, değerli öğretmenlerimizle paylaşarak, birlikte bu yönlerini geliştirmeleri için özel desteklerde bulunacağız. belediyemiz, ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmenlerimiz velililerimizle birlikte hareket ettiğimizde öğrencilerimizin başarı oranlarını çok daha yukarı taşıyacağımızdan hiç şüphemiz yok. Göreceksiniz birlikte öncülük ettiğimiz bu özel projemiz kısa sürede Türkiye’de örnek gösterilecek, uygulanacak" şeklinde konuştu.

Hazırlanan asistan yazılımı sayesinde, öğrenciler, sınavlara hazırlık sürecinde yaptıkları çalışmaları ve analizleri yapabilecek, kontrol ve denetim sayesinde, sınav türü, konuları başarı ortalaması, soru çözme süresi gibi birçok kriteri not alabilecek. Öğrenciler, tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi tüm cihazların yazılıma giriş yaparak, asistanı aktif hale getirebilecek.