Öğrenciler İnegöl Belediyesi ile Bilişim Vadisini keşfediyor

Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencileri, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisini ziyaret etti. Gençler, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeleri yerinde inceledi.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu çerçevede Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen noktada Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde de bu projelerin geliştirilmesi adına Ekim ayında İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açıldı.

İnegöl Belediyesi’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisini, İnegöllü gençlerin de keşfetmesi adına bir çalışma başlatıldı. Teknik Deneyim Ziyaretleri çerçevesinde alınan başvurular neticesinde, ilk olarak Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi’nden 40 öğrenci İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Bilişim Vadisine götürüldü. Amacı yerli ve milli teknoloji hamlesi çalışmalarına katkı sunan vizyoner projelerin gençler tarafından yerinde incelenmesi, teknoloji odaklı fırsat ve imkanların yerinde görülmesi, kariyer adımlarında gençlerin karar vermesine katkı sunmak ve İnegöl’ün bu alanda yaptığı çalışmalara dair farkındalık oluşturmak olan gezide öğrenciler; 42 Yazılım Okulu, Kuluçka İşletim Merkezi, TOGG, Aircar ve Baykoca Teknoloji Ofisini ziyaret etti. Ofislerin yetkilileri tarafından öğrencilere bilgiler verilirken, gençlerle soru cevap yapılarak merak ettikleri konular aydınlatıldı.