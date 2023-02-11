Öğrenciler kalem satarak depremzedelere bağış yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etki gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından başlatılan yardım kampanyası devam ederken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Mertcan Yılmaz, Ebubekir Bahtiyar, Berat Sevim, Hasan Emre ve Mustafa Kaan Emre isimli öğrenciler kalem satarak bin 625 bağış topladı. 5 öğrenci topladıkları paraları depremzedelere yolladı. Yardımların toplandığı merkeze gelen 5 öğrenci topladıkları paraları Belediye Başkanı Davut Aydın’a getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın,"Bu bu çocuklarımızı alınlarından öpüyorum. Hepimizi çok duygulandırdılar. İşte yaşadığımız bu son olay Türk milletinin ne kadar asil ve merhametli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ben kendilerine ilçem ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Çocukların topladığı parayı bankayı yatırılmak üzere görevli personelimize ilettik" diye konuştu.