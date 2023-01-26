Öğrenciler kendi aralarında yemek yarışması düzenledi

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencileri kendi aralarında yemek yarışması düzenledi.

Bilecik’te eğitim veren Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Bölümü 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri kendi arasında yemek yarışması düzenledi. Yarışmada ana yemek alanında yarışan öğrenciler birbirinden güzel yemekler sundu. Tadım sonrası öğrencilerin tabakları arasında ki değerlendirme sonucunda Esra Eryağcı, avokado soslu kuzu eti, Edanur Durgut, ginbeef, Recep Faruk, bal tava sarma ve Suzan Sarısoy ise; hünkar beğendi yemeği ile derece yaptı.

Puanların çok yakın olduğu yarışmada her bir öğrenci birinci olmayı hak ettiğini belirten alan öğretmeleri, tüm öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.