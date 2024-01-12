Öğrenciler LGS ve YKS provasında

Başiskele’de ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve YKS sınavlarının provası gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "LGS ve YKS Deneme Sınavı" ilçede belirlenen okullarda yapıldı. Başiskele Belediyesi’nin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik test kitabı desteğinden sonra öğrenciler, gerçeğini aratmayan LGS ve YKS provasıyla kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu. İlkini geçen yıl yapan Başiskele Belediyesi, büyük beğeni ve takdir toplayan bu uygulamaya bu yılda da devam etti.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, LGS ve YKS Deneme Sınavı’na Şehit Emrah Sapa ve Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi’nden katılan öğrencileri sınav öncesi ziyaret ederek başarılar diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Özlü, "Başiskele’yi her alanda olduğu gibi eğitimde de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek gençlerimizin Başiskele’den çıkması için ülkemizin en iyi üniversitelerine yerleşmesini ve başarıyla bitirmesini umut ediyoruz. İşimizi şansa bırakmayacağız. Biliyorsunuz çalışınca güzel işler oluyor. Panik yapmaya gerek yok. Sizlere güveniyoruz. Başarılı olacağınıza inanıyoruz" dedi.