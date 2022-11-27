Öğrenciler okulda çamurdan eşya yapıyor

Bursa’da bir okulda kurulan atölyede öğrenciler topraktan kendi vazo, kalemlik ve bardaklarını yapıyor.

Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler, okulda kurulan çömlek atölyesinde kendi vazo, kalemlik ve bardaklarını kendi el beceriyle yapıyor. Öğrenciler el becerilerini geliştirirken aynı zamanda kendi eşyalarını kendi yapmış oluyor. Öğrenim güçlüğü çeken gençlerin eğitim aldığı okulda öğrenciler, ustalara taş çıkartan becerileriyle ortaya çamurdan muhteşem eserler çıkartıyor. Öğrenciler yaptıkları bu eserleri kendileri kullanıyor ve çevresine hediye ediyor.

Okullarında çamurdan eşyalar yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden öğrenciler, "Burada kurulan atölyede çamurdan ürünler yapıyoruz. Bardak, vazo kalemlik, bunları kendimiz ve hediye etmek için üretiyoruz. Yaparken büyük keyif alıyoruz" dedi.

Okulun Müdürü Yavuz Ali Aslan ise "Burada çömlek atölyesi kurduk. Burada öğrenciler el becerilerini geliştirirken çamurdan eşyalar yapmayı öğreniyor. Hem büyük keyif alıyorlar hem de kendi ürünlerini üretmiş oluyorlar, Burada eğitim gören öğrenciler öğrenim güçlüğü çeken öğrenciler, bu gibi faaliyetler onların becerilerini geliştirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.