Öğrenciler otomotiv üretimini yerinde gözlemledi

SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile otomotiv üretimini yerinde incelediler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Mühendisler Topluluğu, Kocaeli’de bulunan bir otomobil fabrikasına teknik gezi düzenledi. Gezi çerçevesinde öğrenciler, teorik derslerde öğrendikleri konuları üretim ortamında gözlemleme imkanı buldu. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eşref Şamil Zamanoğlu rehberliğinde yapılan teknik gezide öğrenciler, sac parçalarının yaklaşık iki haftada otomobile dönüşüm sürecini adım adım izledi. İlk olarak takım kalıp, pres ve kaynak hatlarını inceleyen öğrenciler, ardından montaj hattında yer alan robotik sistemleri ve otomasyon süreçlerini gözlemledi. Fabrika yetkilileri de öğrencilere üretim sahasının kapasitesi, mühendislik altyapısı ve üretim süreçleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca öğrencilerin sektöre ilişkin soruları yanıtlandı. Böylece katılımcılar, otomotiv üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.