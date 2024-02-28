Öğrenciler polis ekiplerini yakından tanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri polis ekiplerini yakından tanıyor.

Öğrenciler polis ekiplerini yakından tanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri polis ekiplerini yakından tanıyor.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı görevliler ‘Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar’ projesi ile Kınık köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi. Hem eğlenceli hem de öğretici bilgilendirme çalışması icra edildi.

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Polis ekipleri, yarınları aydınlatan çocukların yüzünü güldürmenin paha biçilmez bir duygu olduğunu belirtti.