Öğrenciler sahnenin tozunu attırdı

Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri, kendi yazıp oynadıkları tiyatro oyunlarıyla sahnenin tozunu attırdı. Öğrenciler, “Çinili Çeşme” ve “Alexsander Graham Bell” isimli oyunlarını Nilüfer Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine işaret diliyle sunum yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Bursa’da akademik başarının yanında gerçekleştirdiği sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiren Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri, “Bir Bilim, Bir Sanat, Bir Edebiyat” projesiyle her alanda herkese ulaşabilmek, sosyal bir sorumluluk haline getirmek ve bu sosyal sorumluluğu hep birlikte yaşayabilmek hedefiyle çıktıkları yolda yeni bir başarıya daha imza attı.

Öğrenciler, okulun konferans salonunda "Sadettin Türkün Ortaokulu Tiyatro Günleri" çerçevesinde kendi yazdıkları "Çinili Çeşme" ve "Alexander Graham Bell" isimli oyunları sahneledi. Türkçe öğretmeni Necmiye Özener, resim öğretmeni Esin Alin, fen Bilimleri öğretmeni Canan Akbay’ın katkı ve koordinatörlüğünde sahnelenen oyunda zaman zaman duygusal anlar da yaşanırken performanslarıyla göz dolduran oyuncuları, öğretmenleri ve arkadaşları dakikalarca ayakta alkışladı.

Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş, "Öğrencilerimiz geleneksel el sanatları ustalarını başkahraman olarak seçtikleri ve bu sanatları bilmeyen arkadaşlarına masal yoluyla anlattıkları “Binbir Emek Masalları” kitabı Türkçe öğretmenimiz Necmiye Özener editörlüğünde hazırlandı. Masal kitabı hazırlanıp basıldıktan sonra, “Bir Bilim, Bir Sanat, Bir Edebiyat” başlıklı proje çalışması başlatılmış ve bu çalışmanın ışığında yayınlanan masal kitabındaki masallardan biri olan, “Çinili Çeşme” masalı ve onun yanında bilime hizmet eden isimlerden Alexander Graham Bell seçilerek iki oyun haline getirildi. Bu yolculuk neticesinde, öğrencilerimiz, oyunlarını, Nilüfer Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine işaret dilini kullanarak sundular. Hem oyun sahneleyen bunu yaparken hem de sosyal bir sorumluluğu yerine getiren öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.