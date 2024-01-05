Öğrenciler sanatla büyüyor

Çayırova Bilgi Evlerinde öğrencilere yönelik başlatılan sanat kurslarında eğitimler devam ediyor. Eğitimlere katılan çocuklar ve gençler hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Çayırova Belediyesi’nin Bilgi Evlerinde eğitim alan öğrenciler, sadece dersler noktasında değil, sanat eğitimi noktasında da kendilerine katkı sağlıyor. Uzman kadrolar eşliğinde sanat eğitimine devam eden gençler, birçok alanda aldıkları kurs eğitimleriyle içlerindeki cevheri keşfetme şansı bulurken, yarınlara daha iyi hazırlanıyor. Öğrenciler; bağlama, gitar, melodika, resim, satranç, piyano, keman ve drama branşlarında eğitim görme şansını yakalıyor.