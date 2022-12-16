Öğrenciler serada yetiştirdikleri ürünlerden gelir elde ediyor

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, serada, ekolojik tarım koşullarında ürünler yetiştirdi. Mevsime uygun ürünler yetiştiren öğrenciler, ilk hasatlarını da gerçekleştirdi. Eğitimlerini uygulamalı şekilde alan öğrenciler, üretimlerinden de gelir elde ediyor.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza attı. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda atıl durumda bulunan 480 metrekare alana sahip sera, Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla işlevsel hale getirildi. Serada ekolojik tarım koşullarına uygun ürün yetiştiren öğrenciler hem mesleki anlamda kaliteli eğitim alma imkanı bulurken, hem de ürettikleri ürünlerin satışından gelir elde etmeye başladı. Öğrencilere, toprak ve tohum desteğinde bulunan Nilüfer Belediyesi, serada verimli ürün yetiştirilmesi amacıyla da sera düzeni, gölgelendirme ve sulama aşamalarında eğitim verdi. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’nun Tarım Atölyesi öğrencileri bu sayede, eğitimlerini uygulamalı bir şekilde almaya başladı.

Seranın işlevsel duruma gelmesinde de büyük emek harcayan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay’ın yönlendirmesi ve Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu Tarım Teknolojisi Öğretmeni Ziraat Yüksek Mühendisi Meryem Bayrak Yurtsever eşliğinde marul, havuç, brokoli gibi mevsime uygun sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Tarım kimyasalı kullanmadan, ekolojik koşullarda yetiştirilen ürünlerde sıra, hasat dönemine geldi. İlk hasat deneyimini yaşayan öğrencilerin heyecanı, gözlerinden okundu.

Katılımcılarla birlikte seraya giren Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yetiştirdikleri marulların hasadını gerçekleştirdi. Arca Atay, öğrencilerle birlikte seradaki diğer ürünlerin gelişim sürecini de yakından inceledi.

Süreç hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’ndaki serada yetiştirilen ürünlerin en büyük özelliğinin, herhangi bir tarım kimyasalının kullanılmaması olduğunu vurguladı ve çalışmanın sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekti.