Öğrenciler Silivri'de ''Tasarımda Boyut ve Algı'' Sergisi'nde bir araya geldi

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tasarım bölümü öğrencileri, somut ve soyut kavramlar üzerinden tasarladıkları çalışmalardan oluşan, ''Tasarımda boyut ve algı'' sergisi Silivri Oğuz Aral Sanat galerisinde açıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 01.04.2022 16:49
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:49
Öğrenciler Silivri'de ''Tasarımda Boyut ve Algı'' Sergisi'nde bir araya geldi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tasarım bölümü öğrencileri, somut ve soyut kavramlar üzerinden tasarladıkları çalışmalardan oluşan, ''Tasarımda boyut ve algı'' sergisi Silivri Oğuz Aral Sanat galerisinde açıldı. Geleceğin tasarımcı adayı öğrencilerin yapmış olduğu sergi açılışını Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Togan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka tarafından kurdele kesimiyle yapıldı. 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti: ‘’Meslek yüksek okulumuzun tasarım bölümü birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergide bir araya geldik. Burada eserlerden de anlaşacağı gibi sanat ve tasarım hakikatten çok farklılıklar içeriyor, birbirine benzemeyen farklı sanat içeriyor. Bu nedenle sanatta çeşitlilik bakımından sınır yok diyebiliriz. Bunca farklılığa rağmen sanatın bir diğer ucuda var, bu farklılıkları birleştirme gücü var. Bu paylaşımı sadece okulda kalmayıp ilçemizde yansıttıkları için öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum'' dedi.
Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ise “Her şey hayal etmekte başlar. Üretmenin temeli bence hayal etmekte, hayal gücünü çalıştırmakla başlar. Bu anlamda sanat bu işin olmazsa olmasıdır. Sanatla kendisini ifade eden sanatla üreten bireylerin ve nesillerin bu işi daha da somuta taşıyarak teknolojiyle hayatın her alanında, kendilerini ve kendi ürünlerini daha somut daha özgün üretebileceklerini düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalarının değerli olduğunu emeklerinizin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
İstanbul Rumeli Üniversitesi tasarım bölümü öğrencilerin yapmış olduğu 67 eser, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz, Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ve davetliler tarafından gezilerek incelendi.
Sergi, 2 Nisan saat 19.00'a kadar Oğuz Aral Sanat galerisinde açık olacak.
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi