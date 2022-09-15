Öğrenciler Silivri'deki depreminin vurduğu okullarına kavuşamadı

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan “Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları”na göre eğitim - öğretime ara verilmiş olan okullar ile ilgili yapılan “İleri Tetkik Çalışmaları” sonucunda İstanbul’da 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmişti. Deprem sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği bazı okulları onarırken bazı okullar ise aradan 3 yıl geçmesine rağmen henüz açılmadı. 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte aradan geçen 3 yıllık süre zarfında akıllara bu okullardaki son durum geldi.

Bayrampaşa’daki okul inşaatı tamamlanamadı

Deprem sonrası zarar gören okulların bazıları İstanbul Valiliği tarafından işlemden geçirilirken bu okullar arasında bulunan Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımına başlandığı ancak yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmediği görüldü. Yıkılan ve yeniden yapılmaya başlanan Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatındaki çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yıkılan okulların yerine hafriyat sahası kaldı

Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlkokulu da Silivri’de meydana gelen depremin ardından alınan karara göre yıkıldı. Aradan 3 yıl geçmesinin ardından yıkılan okulun yerine yenisi yapılmadı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, yıkılan okul binasının olduğu alanda ise hafriyat ve çakıl yığınları bulunuyor. Yeniden yapılacak olan bir diğer okul olan Eyüpsultan Üç Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu’nda ise yıkım çalışmalarının tamamlanmadığı, hafriyat atıklarının hala alanda olduğu görüldü. Milyonlarca öğrenci için ders zili çalarken, bu okullarda eğitim görmesi gereken öğrencilerin ise başka okullara yönlendirildiği öğrenildi.