Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü nedeni ile öğrenciler Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Bozüyük’te öğrenciler öğretmenleri eşliğinde geldikleri barınakta kendilerine Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Çetin Şensoy eşlik ederek barınak hakkında bilgi verdi. Ardından sokakta bulunarak, tedavi edilen ve çeşitli aşıları yapılan sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı ziyaret eden öğrenciler, barınakta bulunan köpekler ile yakından ilgilendiler. Veteriner hekime sormak istedikleri ve merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler yavru kedileri sevdiler, kalp atışlarını dinlediler. Ziyaretlerde ayrıca öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Barınakta çocukların gelişim süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve doğada ki tüm canlılara gerekli saygı ve sevgiyi göstermeleri için çok önemli olan bu tarz etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, sokak hayvanları da gördükleri ilgiden memnun kaldı.