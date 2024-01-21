Öğrenciler sömestr tatilinde eğlenerek hünerlerini sergileyecekler
Yalova Belediyesi 'Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri' çerçevesinde yer alan çocuk etkinlikleri öğrencilerin yarı yıl tatilinde hız kesmeden devam ediyor.
Yalova Belediyesi ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan çocuk etkinlikleri öğrencilerin yarı yıl tatilinde hız kesmeden devam ediyor.
Sömestr tatili dolayısıyla Yalova Belediyesi tarafından 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölyelerde 5 ile 12 yaş arasında ki çocuklar günde 4 seans olmak üzere gönüllerince öğrenerek, eğlenerek hünerlerini sergileyecek.
Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda ki atölyeler 11:00-13:00-15:00 ve 17:00 saatlerinde gerçekleşecek. Atölyelere başvurular 0 226 813 50 90 numaradan yapılabilecek.
22 Ocak Pazartesi: Çim Adam Atölyesi
23 Ocak Salı: Karagöz Hacivat Anahtarlık Atölyesi
24 Ocak Çarşamba: Mandala Atölyesi
25 Ocak Perşembe: Kaşık Kukla Atölyesi
26 Ocak Cuma: Takı Tasarım Atölyesi