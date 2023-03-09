Öğrenciler su bilinci ile yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kurum gezileri sayesinde gelecek nesillerin su konusunda bilinçli olmasını sağlıyor.

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen tesis gezilerine ilkokul düzeyinden üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrenciler katılıyor. ADASU HES tesislerini öğretmenleri ile birlikte ziyaret eden Yücel Ballık Ortaokulu öğrencileri, tesiste sorumlu olan uzman personeller tarafından su sayesinde üretilen enerji hakkında bilgilendirildi.