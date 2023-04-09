Öğrenciler suyun doğru kullanımı konusunda bilinçlendirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, rutin şekilde gerçekleştirdiği tesis ve okul ziyaretleri ile mart ayında toplam bin 59 öğrenciyi suyun doğru kullanımı hususunda bilinçlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mart ayında gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ve öğrencilere tesis tanıtımı etkinlikleri çerçevesinde su hususunda bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağladı. Su kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlenen öğrenciler, zaman zaman SASKİ bünyesinde hizmet veren ve yapım aşamasında olan enerji tesislerini de ziyaret ederek, sudan ve güneşten elde edilen enerji hakkında da bilgilendirildi. 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde 385 öğrenciyi okullarında ziyaret ederek ‘Bilinçli Su Kullanımı’ başlığı altında eğitim veren personeller, tesis gezilerinde ise mart ayı içerisinde 674 öğrenci ile SASKİ tesislerinde buluştu.