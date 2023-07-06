Öğrenciler tatili öğrenerek geçiriyor

Çayırova’nın minikleri ve gençleri, yaz aylarında kendileri için açılan kurslarda eğitimlerine devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulu dersleri tüm hızıyla sürüyor. Bilgi Evi ve Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, yaz aylarında eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor. Bilgi Evleri’nin yaz okulu çerçevesinde eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, Kuran-ı Kerim, zeka oyunları, sokak oyunları, okuma ve yazma, gitar, resim, bağlama, melodika, keman ve ahşap kursu gibi birçok alanda Çayırovalı minikler eğitim alıyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan merkezde ise lise öğrencileri, yaz okulunda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Gençler, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, gitar, bağlama, piyano, keman, ahşap alanlarında eğitim alarak, hem yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde derslerine hazırlanıyor hem de sosyal olarak kendilerini geliştirme imkanını yakalıyor.