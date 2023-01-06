Öğrenciler teleskopla ay ve gezegenleri gözlemledi

Bilecik’te öğretmenler ve öğrenciler teleskopla ayı gözlemledi.

Bilecik eğitim camiasında orijinal etkinlikler sürüyor. Vezirhan ilk ve ortaokulu ay gözlemi için büyük bir organizasyon gerçekleştirdi. Teleskop ile Vezirhan Cumhuriyet Meydanında toplanan öğretmenler, öğrenciler ve veliler ay ve gezegenleri gözlemledi.

Çalışmanın koordinatörü Dursun Fakıh Ortaokulu Okul Müdürü Sabri Turhan, öncelikle teleskobun kurulumu, gözlemin yöntemi, gözlem yapılacak gün seçimi, gözlem yaparken nelere dikkat edileceği hakkında bilgileri kalabalık olan gözlem ekibi ile paylaştı. Tüm halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan bu etkinlik hem öğrencilere hem de Vezirhan halkına yoğun bir heyecan üretti. Ay’ın yüzeyindeki çukurları, Mars ve Satürn gezegenlerini çok net bir şekilde gözlemlenen bu etkinlikle özellikle öğrenciler için yeni bir ilgi alanı doğmuş oldu. Vatandaşlar okul yönetimine ve öğretmenlerine bu faydalı çalışma için teşekkür etti.