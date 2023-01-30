Öğrenciler Ters Evi ücretsiz gezebilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, okulların ara tatile girmesiyle karnesini yanında getiren öğrencilerin 31 Ocak Salı günü ücretsiz olarak Ters Evi ziyaret edebileceklerini açıkladı.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve büyük ilgi gören Ters Ev, karnesini alan öğrencileri bekliyor. Şehrin sosyal hayatına farklı bir konsept olarak canlılık katan Ters Evi karnesini yanında getiren öğrenciler 31 Ocak Salı günü ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. Başkan Ekrem Yüce, Karnesini alan öğrenci kardeşlerimiz ara tatillerine farklılık katmak adına Millet Bahçesinde yer alan Ters Evi ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. Karnesini yanında getiren tüm öğrencileri 31 Ocak Salı günü Ters Eve bekliyoruz açıklamasında bulundu.