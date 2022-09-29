Öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

Ülke genelinde trafikte yaya önceliği farkındalığının arttırılmasına yönelik eş zamanlı olarak farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Silivri’de ise Ertuğrul Gazi okulu öğrencileri, Lions Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uygulama Okulu önünde bulunan yaya geçidini “yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” sloganları atarak geçti. Daha sonra yaya geçitlerinde bulunan çizgileri kırmızıya boyadılar. Farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenen etkinlikle Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de görev aldı. Cadde ve sokaklarda geçiş üstünlüğü hakkının yayalarda olduğu vatandaşlara anlatıldı, uygulamanın gün boyu devam edeceği de öğrenildi.