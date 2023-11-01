Öğrenciler yazarla birlikte 'Babamın Mahallesi'nde yolculuğa çıktı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri”ne Bursalı yazar Barış Atalay konuk oldu. Atalay, çocukluk hikayelerini konu aldığı Babamın Mahallesi adlı hikaye kitabı üzerine öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, öğrencileri bu kez Bursalı yazar Barış Atalay ile buluşturdu. Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen buluşmaya Çamlıca, Görükle, Gümüştepe, 19 Mayıs ve Cumhuriyet Mahallelerinden 300’e yakın öğrenci katıldı. Söyleşinin ikinci oturumu da, Yaylacık Mahallesi’nde düzenlendi. Bursa’da bir okulda sınıf öğretmeni olduğunu, aynı zamanda çocuklar için kitaplar yazdığını belirten Barış Atalay, çocukluk hatıralarını yer aldığı “Babamın Mahallesi”isimli hikaye kitabı üzerine konuştu. Söyleşiye, kitabının ilham kaynağı olan külüstür bisikletiyle katılan Atalay, 8 yaşındayken babasıyla birlikte bisiklet pazarından aldığı külüstür bisikleti ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı maceraları, Babamın Mahallesi kitabında buluşturduğunu ifade etti. Atalay, bu kitabını kızına ithafen yazdığını da sözlerine ekledi.

Yazarlığın bir meslek olmadığını, çocukların da kitap yazabileceğini söyleyen Atalay, “Kitapları sevin ve okuyun. Yazarlık bir meslek değildir. Çocuk yaşlarda pilot ya da öğretmen olamayabilirsiniz ancak, yazar olabilirsiniz. Bu kitabımda yer alan görselleri, öğrencim çizdi. İki öğrencim de kitap yazma hazırlığında. Belki siz de bir gün yazar olabilirsiniz. Bunun için kitapları sevmeniz, bolca kitap okumanız gerek” diye konuştu.

Keyifli geçen buluşmada Babamın Mahallesi kitabını okuyarak gelen öğrencilerin, merak ettiği soruları da yanıtlayan Barış Atalay, söyleşinin son bölümünde çocuklar için kitabını imzaladı.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Barış Atalay’a teşekkür ederek anmalık verdi.