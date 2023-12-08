Öğrencilerden anlamlı destek

Bilecik Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 4-B şubesi öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla engelli bir vatandaş için tekerlekli sandalye aldılar.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları tekerlekli sandalyeyi Engeliler Derneğine teslim etti. Öğrencilerin yapmış olduğu bu güzel çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten Dernek Başkanı Nursel Topal; “Çocuklarımızı öncelikle çok teşekkür ederiz. Kendilerinden, harçlıklarından fedakârlık ederekten bize bir tekerlekli sandalye bağışladıkları için. Bunun bütün okullarda okuyan çocuklarımıza örnek olmasını dilerim. Hepinizden Allah razı olsun. Bu tekerlekli sandalye bir kardeşimize gidecek. O kardeşimizde bu sandalyeyi görünce çok sevinecek” dedi.

Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarangümeli, ”Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum”( ÇEDES) çerçevesinde 4. sınıf öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle sınıfımızda kumbara oluşturduk. Öğrencilerimizin harçlıklarından, velilerimizin de desteğiyle biriktirmiş oldukları katkıyla bir engelli kardeşimize tekerlekli sandalye hediye edelim, yardımcı olalım ve destek olalım istenildi. Hem ben velilerime, hem öğrencilerime hem de önderlik yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sınıf Öğretmeni Abide Bayık, “Öğrencilerime teşekkür ediyorum. O kadar duyarlılar ki yani her derste farkındalıklar ile ilgili sürekli sözleri oluyor. Yardımla ilgili konuşmalar oluyor. Onlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.