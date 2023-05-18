Öğrencilerden barınağa ziyaret

Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde barınağı ziyaret eden Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Muhasebe bölümü öğrencileri barınakta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Veteriner Hekimi Arzu Şensoy Çetiner eşliğinde sokakta bulunarak tedavi edilen ve çeşitli aşıları yapılan sokak hayvanlarının bulunduğu bölümü ziyaret eden öğrenciler, barınakta bulunan köpekler ile yakından ilgilendiler. Veteriner hekime sormak istedikleri ve merak ettikleri soruları da yönelten öğrenciler köpekleri ve yavru kedileri sevdiler.

Barınakta çocukların gelişim süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve doğadaki tüm canlılara gerekli saygı ve sevgiyi göstermeleri için çok önemli olan bu tarz etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, sokak hayvanları da gördükleri ilgiden memnun kaldı.