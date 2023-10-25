Öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Sultanbeyli’de Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografisi yaptılar. Öğrencilerin yaptığı koreografi havadan görüntülendi.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Sultanbeyli’de bulunan Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri koreografi çalışması ile Türkiye haritası oluşturdu. 180 öğrenci, okul bahçesinde 100. yıl koreografi oluşturarak Türkiye haritası yaptı. Öğrencilerin oluşturduğu koreografiyi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerin 100. yıl koreografisi dron ile havadan görüntülendi.

Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Şahin, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 180 öğrencimiz ile, Türkiye haritası ve akabinde 100. yılında logosunu koreografi çalışması olarak yaptık. Bu çalışmalara 180 öğrencimiz katıldı. Öğrenciler heyecanlı bir şekilde bu çalışmaları tamamladılar. Tabi bu çalışmalarımızın sadece bir tanesi. 100. yıl etkinliklerin kapsamında farklı çalışmalar yaptık Ama bu çalışmayla bir final de aslında yapmış olduk. 100. yıl aynı zamanda sadece 100 yıl değil, 100. yıl sonsuzluğu da ifade ediyor. Öğrencilerimiz ile biz de böyle bir çalışma yaptığımız için tabi ki mutluyuz” şeklinde konuştu.

7. Sınıf Öğrencisi Sude Zeynep Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bir okulda kutladığımız için çok şanslıyız. Okulumuzun bize sağladığı imkanlar sayesinde çok mutlu ve gururluyuz. Türkiye haritası yaptık. Böyle sıralara dizilip herkes yavaş yavaş yürüyüp güzel bir Türkiye haritası oluşturduk. Sonrasında yüz oluşturup ay ve yıldız yaptık” dedi.

Nisa Nur Kılıç, “Ben ve arkadaşlarım bu etkinlikte bulunduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına ve aziz milletimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İrem İclal Kaya ise, “Etkinliği yaparken yeri geldi yorulduk, yeri geldi rüzgar çıktı ama bence bu özel gün için az bile kaldı. Bu bayramı, bu günümüzü, özel günümüzü öbür nesillere de yetiştirebiliriz inşallah. Benim için çok güzel bir etkinlik oldu. Ben beğendim açıkçası, böyle” şeklinde konuştu.