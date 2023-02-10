Öğrencilerden deprem bölgesine yardım ve hatim

Kütahya’nın Simav ilçesi Naşa beldesi Büyük Camiinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrenciler aralarında topladıkları yaklaşık 10 bin TL nakdi yardımı deprem bölgesine gönderdiler.

Simav İlçe Müftülüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Müftülüğümüze bağlı Naşa Büyük Camiinde yılın 12 ayı Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan öğrencilerimiz aralarında topladıkları yaklaşık 10 bin TL nakdi yardımı deprem bölgesine gönderdiler. Ayrıca okudukları hatimlerin duasını yapıp depremde ölen kardeşlerimizin ruhlarına bağışladılar. Naşa Din Görevlilerimiz Zafer Demircan ve Veysel Duru’nun rehberliğinde düzenlenen programda okunan hatimlerin duaları yapılıp, toplanan paralar Simav İlçe Müftülüğümüze getirilerek ilgili yerlere ulaştırılmak üzere İlçe Müftümüz Hasan Serçe’ye makbuz karşılığı teslim edildi” ifadelerine yer verildi.