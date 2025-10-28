Öğrencilerden dumansız hava sahası farkındalığı

SUBÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara içilmesi serbest ve yasak alanlar belirlenerek farkındalık oluşturuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idari personelinin katılımıyla ‘Temiz Hava Renkli Kampüs’ etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, sigara içilmesi serbest ve yasak alanlar belirlenerek öğrenci ve personelde farkındalık oluşturuldu. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekilen etkinlikte katılımcılara, temiz hava hakkının korunması ve dumansız kampüs kültürünün yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. SUBÜ öğrenci toplulukları, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen yeni etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.