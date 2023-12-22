Öğrencilerden Filistin sergisi

Yalova Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından Filistin’e destek amacıyla sergi düzenlendi.

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı (ÇPL) Anadolu Lisesi Öğrencileri, Değerler Eğitimi Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Filistin’e destek amacıyla sergi düzenlendi.

Altınova ÇPL Anadolu Lisesi Bölümü öğrencileri, veli ve öğretmenlerin desteği ile hazırlanan sergide Filistin amblemli ürünler, el emeği yiyecekler satışa sunuldu. Elde edilen tüm yârdim ve gelirler Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yapılan zulme sessiz kalmamak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyleyen Altınova ÇPL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Bulduk, ““Filistin’de, tüm dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor, insanlık suçu işleniyor. Öğrencilerin bu davranışı merhamet duygularının yansımasıdır. İnsandaki merhamet duygusu; kardeşine şefkat kanadıyla yaklaşmasına, iyilik yapmasına vesile oluyor. Filistin meselesi tüm Müslümanların ortak davasıdır.

Bu anlamlı serginin düzenlenmesinde emeği geçen; kalpleri sevgi ve merhamet dolu öğrencilerimize, destek veren ailelerine ve yol gösteren okul yönetimimiz ve öğretmenlerimize duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.