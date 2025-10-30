Öğrencilerden Gazze'ye destek: Hayır Panayırı düzenlendi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Karaçalılık İlkokulu tarafından düzenlenen Gazze'ye Umut Ol Hayır Panayırı, yoğun ilgi gördü. Hayır Panayırı'ndan elde edilen gelirler Gazze'ye gönderilecek.
ÇEDES projesi çerçevesinde Karaçalılık İlkokulu, Okul Aile Birliği ve Karaçalılık Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri bir araya geldi. Katılımcılar, dayanışma ruhunu yansıtan etkinlikte el emeği ürünleri ve yiyecekleri satışa sundu. Hayır Panayırı’ndan elde edilen gelirin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Etkinliğe destek veren Karaçalılık Mahalle Muhtarı Hakan Özkan, Okul Müdürü Efraim Balkan, Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Müdür Yardımcısı Ali Mazlum, Okul Aile Birliği üyeleri ve velilere teşekkür edildi.