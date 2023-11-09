Öğrencilerden Gazze'ye yardım eli
Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle hayır panayırı düzenledi.
Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle hayır panayırı düzenledi.
Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle okulun kampüsünde hayır panayırı düzenledi. Çeşitli yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı panayırda, elde edilen gelirler Gazze’ye gönderilecek. "Gazze’de yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimiz için bir umut olmak istiyoruz" diyen öğrencilerin bu davranışları vatandaşlardan takdir topladı.