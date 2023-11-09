Öğrencilerden Gazze'ye yardım eli

Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle hayır panayırı düzenledi.

Öğrencilerden Gazze'ye yardım eli
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle hayır panayırı düzenledi.

Altınküre Okulları öğrencileri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak gayesiyle okulun kampüsünde hayır panayırı düzenledi. Çeşitli yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı panayırda, elde edilen gelirler Gazze’ye gönderilecek. "Gazze’de yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimiz için bir umut olmak istiyoruz" diyen öğrencilerin bu davranışları vatandaşlardan takdir topladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman