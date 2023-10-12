Öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret

Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Öğrencilere Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Çetin Şensoy eşlik ederek barınak hakkında bilgi verdi. Ardından sokakta bulunarak, tedavi edilen ve çeşitli aşıları yapılan sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı ziyaret eden öğrenciler, barınakta bulunan köpekler ile yakından ilgilendiler, sevgiyle yavru köpekleri sevdiler. Veteriner hekime sormak istedikleri ve merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler büyük bir heyecanla yavru köpeklerin kalp atışlarını dinlediler. Çocukların gelişim süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.