Öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İtfaiye Haftası nedeniyle ana sınıfı öğrencileri Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Minik öğrenciler Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiye personelinin Haftalarını kutladılar ve görevlerinde kolaylık dilediler. Öğrencilere ziyaretlerinde eşlik eden Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilere İtfaiye personeli tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtıldı. Ziyaretin sonunda öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken öğrenciler Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve itfaiye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.