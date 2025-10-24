Öğrencilerden Kitap fuarına tam not

Balıkesir’de bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, öğrencilerden büyük ilgi görerek takdir topladı. Fuarın içeriğinin çok zengin olduğunu belirten gençler, aradıkları kitapları bulabilmenin mutluluğunu yaşarken fuarın düzenlemesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Balıkesir’de bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, yedinci gününde de kitapseverleri ağırlamaya devam etti. Kültür ve sanat buluşmalarının bir arada yaşandığı fuarın yedinci gününde alanında uzman isimler hem söyleşilerle hem de imza günleriyle sevenleriyle bir araya geldi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Prof. Dr. Tamer Bolat, Miyase İlknur ve Yavuz Oğhan söyleşi gerçekleştirdi. Gün sonu Ayşegül Koca Klasik Gitar Resitaliyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kitap fuarının keyfini en çok öğrenciler çıkarıyor. Merkezden ve ilçelerdeki okullardan düzenlenen geziler ile fuara katılan öğrenciler, hem kitap sayısı bakımından hem tür bakımından fuarın kapsamının çok geniş olduğunu belirtti. Öğrenciler için kitap fuarının düzenlenmesinin çok yararlı olduğunu dile getiren gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti. Fuarı yedinci günde 100 bine yakın kişi ziyaret etti.

Kitap fuarını ziyaret eden lise öğrencisi Duru Taş, "Kitap fuarını çok beğendim. Okumak isteyip de bulamadığım birçok kitabı fuarda bulup satın aldım. Arayıp bulamadığım kitapları burada görmek çok güzel. Kitap satın aldım ve kahvemi de ücretsiz olarak alabiliyorum. Balıkesir’de böyle etkinlikler görmek çok güzel. Özellikle biz öğrenciler için çok güzel. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ederim."diye konuştu.

Fuarı gezen öğrencilerden Yasin Akbaş, "Kitap fuarını çok beğendim. Çok fazla çeşit var. Fantastik kitaplar sevdiğim için bu anlamda sayısız kitap var. Seçeneklerin fazla olması beni çok mutlu etti. Aradığım kitapları çok rahat buldum. Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler için çok güzel oldu."dedi.

Okulunun düzenlediği gezi ile fuara geldiğini belirten Recep Tetik, "Fuara geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel kitaplar var. Sevdiğim kitapları çok uygun fiyatlara aldım. İnternette bile bulamadığım kitapları buldum. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok muhteşem bir fuar oldu." diyerek fuara olan memnuniyetini dile getirdi. Bir diğer öğrenci Yiğit Gözaslan ise "Her türden kitap var. 7. sınıf öğrencisiyim. Balıkesir’de kitap fuarının olması çok güzel oldu." dedi.

Öğrencilerden Ali Mete, "Fuar çok güzel. Aldığım kitabımı da yazara imzalattım. Fişimi de aldım. Onunla da On On’dan kahvemi aldım. Kahve kitap uyumu çok güzel olmuş." diyerek kahve ikramından memnun kaldığını söyledi. Kitapsever Yağmur Ekinci ise, "Öğrenciyim. Çok beğendim. Büyük bir alanda olması da çok güzel. Kahve içelim diye düşünürken kitap alanların On On’dan ücretsiz kahve içebileceğini öğrendim. Çok güzel oldu."diye konuştu.

Fuarı gezen bir diğer vatandaşımız Ümit Çelebi, "Balıkesir’de kitap fuarının olmasına çok sevindik. Çünkü başka şehirlere gidiyorduk. Şehrin kitapla buluşması çok kıymetli. Genel itibariyle katılımcı yayınevi sayısı da güzel. 55 yaşında emekliyim. Ben 25 yaşında okuma alışkanlığı kazandım ama benim çocuklarım çok erken yaşta bunu kazandı. Çocuklarımıza çok küçük yaşlarda okuma alışkanlığını kazandırmalıyız" şeklinde konuştu.