Öğrencilerden Yapay Zeka ve Robotik Şovu

Özel Silivri Bilim Teknoloji Yazılım Programlama Robotik Kodlama Mesleki Gelişim Kursu tarafından düzenlenen Robotik ve Teknoloji Sergisi, öğrenci projeleriyle dikkat çekti. Sergide robotik kodlama, görüntü işleme, yapay zeka ve üç boyutlu oyun programlama alanlarında geliştirilen projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan kurum kurucusu Celali Şalcıoğlu, öğrencilerin yaklaşık 7 aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından projelerini hazırladığını belirtti. Şalcıoğlu, “26 adet robotik kodlama projesi, 10 adet görüntü işleme ve yapay zeka projesi ile bir adet üç boyutlu oyun programlama projesi geliştirdik. Buradaki amacımız yalnızca sergi açmak değil, bilgiyi paylaşmak” dedi.

“Silivri Halkıyla Bilgimizi Paylaşıyoruz”

Serginin özellikle gençlere ilham vermesini hedeflediklerini ifade eden Şalcıoğlu, küçük yaş grubundaki öğrencilerin teknolojiyle tanışmasının önemine dikkat çekti. Şalcıoğlu, “Özellikle öğrencilerimizi bekliyoruz. Kodlarımızın Türkçe açıklamalarına kadar tüm detayları paylaşacağız. Burada tamamen bilgi paylaşımı için bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiye Hakim Olan Geleceği Şekillendirecek”

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ise teknolojinin geleceğin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Damat konuşmasında, teknolojiyi etkin kullanan toplumların daha güçlü yarınlara ulaşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Robotik kodlama, yazılım ve yapay zekanın öneminin hepimiz farkındayız. Bazen küçük buluşlar, büyük icatların başlangıcı olur. Burada öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmalar da gelecekte çok önemli projelerin habercisi olabilir.”

“Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da değinen Damat, öğrencilerin teknoloji alanındaki çalışmalarının ülkenin geleceği adına umut verici olduğunu söyledi.

Projeler Büyük İlgi Gördü

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve sergi alanı gezildi. Öğrenciler geliştirdikleri projeleri protokol üyelerine ve ziyaretçilere anlattı. Özellikle akıllı sokak aydınlatma sistemi ile görme engelliler için geliştirilen yaya geçidi uygulamaları dikkat çekti.

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş de projelerden etkilendiğini belirterek, “Özellikle sokak aydınlatma projeleri dikkatimi çekti. Görme engelliler için yapılan yaya geçidi sistemleri de çok başarılıydı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“300’e Yakın Öğrenci Mezun Ettik”

Yaklaşık 4 yıldır Silivri’de hizmet verdiklerini belirten Celali Şalcıoğlu, bugüne kadar 300’e yakın öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi. Serginin, öğrencilerin 7 aylık eğitim sürecinin bir özeti olduğunu ifade eden Şalcıoğlu, “Burada yaklaşık 50 öğrencimiz yer alıyor. Bu süreç onların özgüvenlerini de geliştirdi. Silivri halkının özellikle gençlerimizin bu projeleri görmesini istiyoruz” diye konuştu.

