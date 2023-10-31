Öğrencilere 'Genel Trafik Kuralları' ve 'Yayaların Uyacakları Trafik Kuralları' eğitimi

Gölpazarı ilçesinde öğrencilere ’Genel Trafik Kuralları’ ve ’Yayaların Uyacakları Trafik Kuralları’ ile ilgili eğitim verildi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından Gazimihal İlköğretim ve Ortaöğretim Okulunda bulunan öğrencilere ’Genel Trafik Kuralları’ ve ’Yayaların Uyacakları Trafik Kuralları’ ile ilgili eğitim verildi. Eğitim sonundan öğrenciler için hazırlanan trafik parkurunda yarışma yapıldı, kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.