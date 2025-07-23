Öğrencilere ABD ve Almanya'da eğitim fırsatı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), öğrencilerine tek bir üniversite çatısı altında birden fazla ülkede eğitim görme imkânı sunuyor. Hayata geçirilen eğitim modeli ve iş birliği sayesinde öğrenciler, BAU Global üyesi, ABD’deki BAY Atlantic Üniversitesi ve Almanya’daki Berlin Üniversitesi’nde de öğrenim görerek hem akademik hem de kültürel deneyim kazanma fırsatına erişecek, küresel bir vizyona sahip olacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başlarken, Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global üyesi BAY Atlantic Üniversitesi ve Berlin International Üniversitesi ile önemli bir eğitim modelini hayata geçirdi. Değişim programlarının öne çıktığı akademik iş birlikleri sayesinde Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, ek bir eğitim ücreti ödemeden, kendi üniversitelerinin ücretiyle ABD ve Almanya’da eğitim alabilecek. Farklı ülkelerde deneyim kazanma fırsatı sunan bu model, öğrencilerin hem dil becerilerini geliştirmelerine hem de uluslararası vizyon kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu sayede mezunları, sadece yerel değil, küresel ölçekte de rekabetçi birer aday haline geliyor.

Study Abroad programı ile ABD’ye açılan kapı

ABD’nin en önemli akreditasyon kurumu NECHE tarafından da akredite edilen BAY Atlantic Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, programın detaylarını anlattı. Vatanartıran, "Başlattığımız Study Abroad öğrenci değişim programında, öncelikli olarak Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleriyle ortak programlar oluşturduk. Öğrenci talepleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda programımızın kapsamını yeni bölümlerle genişletmeyi de değerlendiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, dönem kaybı yaşamaksızın eğitimlerinin bir ya da iki dönemini ABD’de sürdürme imkânına sahip olacak. Bu iş birliği, sadece iki kurum için değil, aynı zamanda Türkiye ile ABD arasındaki eğitim ilişkileri açısından da stratejik bir dönüm noktasıdır. Öğrencilerimiz, farklı bir eğitim sistemine adapte olurken eleştirel düşünme ve dil yetkinliklerini geliştiriyor; farklı kültürel ortamlarda yaşayarak küresel bir bakış açısı kazanıyor. Elde ettikleri bu çok yönlü kazanımlar, onları hem Türkiye hem de uluslararası iş dünyasında rekabetçi ve donanımlı bireyler haline getiriyor" diye konuştu.

Berlin dönem değişim programı ile Avrupa’yı keşfet

Berlin International Üniversitesi ile kurulan iş birliği kapsamında yürütülen Berlin Dönem Değişim Programı, yine BAU öğrencilerine bir veya iki dönem Berlin’de eğitim alma fırsatı sunuyor. BAU Uluslararası Akademik İlişkiler ve Programlar Direktörü Lale Çobanoğlu, Berlin’in merkezinde bulunan ve devlet tarafından tanınan Berlin International Üniversitesi’ne, Mimarlık ve Tasarım, İletişim ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin dahil olabileceğini vurguladı.

"Farklı bir akademik yapı, özgüvenlerini artıracak"

Öğrencilerin Berlin’deki kampüste kendi alanlarına uygun dersler alıp hem uluslararası akademik deneyim hem de kültürlerarası birikim kazanacaklarını belirten Çobanoğlu, "Tamamen BAU öğrencilerine özel olan bu programın öğrencilerimize yalnızca akademik gelişim değil, kültürel farkındalık ve bireysel olgunluk açısından da büyük katkı sağladığını gözlemlemekteyim. Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan Berlin’de, İngilizce eğitim almak, farklı bir akademik yapıyla tanışmak; öğrencilerin özgüvenini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onları küresel ölçekte düşünebilen bireyler haline getiriyor. Bu deneyimin, mesleki hayatta da önemli bir vizyon kazandırdığına inanıyorum. Bu nedenle, uygun koşulları sağlayan her öğrencinin bu sürece dahil olmasını içtenlikle teşvik ediyorum" diye konuştu.

"Vizyon kattı"

BAU Global üyesi üniversiteler arasındaki iş birliğini değerlendiren öğrencilerden, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğrencisi Lara Demirel, Berlin deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Akademik açıdan oldukça besleyici bir deneyimdi. Her adımda yeni şeyler öğrendim, farklı kültürlerle tanıştım ve kendi sınırlarımı aştım. Şehrin enerjisi, sanatı, insanları ve özgür ruhu bana kendimi hem yeniden keşfetme hem de geliştirme fırsatı sundu. Berlin’in yanı sıra farklı ülke ve şehirleri de keşfetme şansı yakaladım. Berlin, bana sadece güzel anılar değil, aynı zamanda cesaret, vizyon ve yepyeni hayaller de kattı."

"Dil becerim çok iyi seviyeye geldi"

Washington D.C.’de bir dönem eğitim gören Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Yunus Emre Gür ise programın dil becerilerine ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Üniversitede yüzde yüz İngilizce eğitim alıyor olsak da Amerika’da bir dönem aldığım eğitimle birlikte dil becerim çok iyi bir seviyeye geldi. Farklı milletlerden öğrencilerle birlikte eğitim görmek, hocalarla iletişim kurmak inanılmaz bir tecrübeydi. Ekstra bir eğitim ücreti ödemeden böyle bir deneyim yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada aldığım eğitimle vizyonum gelişti ve kariyer hedeflerim değişti" diye konuştu.