Öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriliyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 61 okulda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen "Kocaeli Afet Hazırlık Projesi" çerçevesinde öğrencilere eğitim veriliyor. Körfez ilçesindeki Sevindikli, 17 Ağustos ve İlimtepe ilkokul ve ortaokulunda AFAD Afet Farkındalık Eğitmeni Abdurrahman Eke ile MAG ve Kocaeli Afet Hazırlık Projesi Projesi Koordinatörü Sude Kaçan öncülüğünde eğitimler başladı. 270 öğrenci ve 8 öğretmene afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Proje ilçedeki 61 okulda 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.