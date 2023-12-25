Öğrencilere iklim değişikliği eğitimi

Osmangazi Belediyesi, verdiği eğitimlerle öğrencileri atıkların geri dönüşümü ve temiz bir çevre için bilinçlendiriyor.

Osmangazi Belediyesi, liselerde verdiği eğitimlerle doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunması, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda öğrencilerin daha duyarlı olmasını sağlıyor. Yıl boyunca ilçedeki çeşitli okullarda yasa ve yönetmelikler çerçevesinde geri dönüşümü mümkün olan bitkisel atık yağ, atık pil, ambalaj atıkları, atık elektronik eşyalar ve diğer atıkların toplanması, çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, plastik poşet kullanımının sınırlandırılması, iklim değişikliği ve enerji yönetimi konularında eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, bu eğitimlerden birini Engin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verdi. Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda ilçelerdeki okullarda eğitim sezonu boyunca eğitimler vermeye devam edecek.

Yaptığı çalışmaların daha temiz ve çevreci dünya için olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Lütfiye Dilek Yosun, “Osmangazi Belediyesi olarak sıfır atık mevzuatımız çerçevesinde, geri dönüşebilen nitelikte atıkların ülke ekonomisine kazandırılması çevreye olumlu etkileri konusunda eğitim ve öğretim yılımızın başladığı andan itibaren okullarımızda bu eğitimleri müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımızla veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin sonucunda öğrencilerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı olduğunu gözlemliyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin güzel sonuçlar verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.