Öğrencilere Jandarmayı Tanıttılar

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ilkokul ve lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.

Öğrencilere Jandarmayı Tanıttılar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ilkokul ve lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler jandarmanın faaliyetleri ve görevleri konusunda bilgilendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler, kurumun görevleri, jandarma tarafından kullanılan araçlar ve son teknoloji aletler ile kıyafetler hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaret kapsamında ayrıca jandarma köpeğinin gösterisi de öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilere ikramda da bulunan ekipler, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman