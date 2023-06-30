Öğrencilere karne hediyesi olarak Eskişehir'e gitti

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer öğrencilere karne hediyesi olarak Eskişehir’e gezi düzenledi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hizmet veren Gazimihal İlköğretim Okulu’nun 7’inci sınıf öğrencileri, keyifli bir gezi için bayramda Eskişehir’e gitti. Öğrenciler, Eskişehir’in ünlü turistik mekânlarından olan Sazova Parkı’nı ve hayvanat bahçesini ziyaret ettiler.

Gazimihal İlköğretim Okulu’nun öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen geziyle Eskişehir’in doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Sazova Parkı, yeşil alanları, göletleri ve rengârenk çiçekleriyle ünlü bir piknik ve dinlenme alanı olarak biliniyor. Öğrenciler, parkın içerisinde yer alan tarihi binaları, tematik bahçeleri ve eğlenceli aktiviteleriyle keyifli bir zaman geçirdi.

Ayrıca, gezi çerçevesinde öğrenciler, Sazova Parkı içinde bulunan hayvanat bahçesini de ziyaret etti. Hayvanat bahçesinde farklı türlerden hayvanları gözlemleme ve doğal yaşamlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, öğretici ve eğlenceli bir deneyim yaşadılar.