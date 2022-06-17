Öğrencilere karne hediyesi Ülkü Ocakları'ndan

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 100 bin öğrenciye karne hediyesi dağıtılacağını duyurdu.

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  • 17.06.2022 14:35
  • Güncelleme: 17.06.2022 14:40
Öğrencilere karne hediyesi Ülkü Ocakları'ndan
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 100 bin öğrenciye karne hediyesi dağıtılacağını duyurdu.

Ara tatil döneminde tüm yurt çapında 50 bin öğrenciye MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hediyesi olarak ODAK2023 dağıtan Ülkü Ocakları, bu çerçevede yaz tatilinde de öğrencilerin okul dönemlerinde başarı sağlamaları amacıyla ODAK2023 dağıtacak.

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Ülkü Ocakları bu hediye vasıtasıyla öğrencilerin hem tatillerini verimli geçirmesi hedefliyor hem de yeni dönem eğitim öğretim hayatında başarılı olmaları için bir adım olarak planlanıyor. Bu çerçevede ise tam 100 bin öğrenciye ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma yazılımı kodu hediye edilecek.

Karnesini alan öğrenciler fotoğrafını ulkuocaklari.org.tr adresindeki karne hediyem linkine mail adresleriyle beraber göndererek hediyelerine ulaşabilecek.

Ülkü Ocaklarına ait resmi internet sitesindeki hazırlanan foruma karnesinin fotoğrafını gönderen öğrencilere 2 bin TL değerindeki 3 aylık ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı kodu ücretsiz olarak mail üzerinden iletilecek.

Editör
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