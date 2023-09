Öğrencilere kırtasiye desteği

TAKİP ET

Başiskele Belediyesi, ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ile birlikte Gübretaş İlkokulu’nu ziyaret etti. Heyet, sınıfları tek tek gezerek yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi. İlk kez okulla tanışan 1. sınıfları ziyaretlerinde ise renkli anlar yaşandı. Sevinçleri ve heyecanları gözlerinden okunan minikler, kendilerine hediye edilen kırtasiye seti ile daha da mutlu oldu.

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Özlü, "Başiskelemiz’de eğitime, çocuklarımıza ve öğrenci kardeşlerimize destek vererek onların yanında olmaya bu yılda da devam ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci sınıfa başlayan minik kardeşlerimize rengarenk, çeşit çeşit kırtasiye malzemelerinin olduğu güzel bir set dağıttık. Eğitime yaptığımız maddi ve manevi destekle ilçemizin ve ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacak olan çocuklarımıza yaptığımız her bir yatırım bizler için çok önemli. Çünkü bizler geleceğin gençlerin elleri üzerinde yükseleceğini inanıyoruz ve bunu her zaman her fırsatta dile getiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza güzel ve başarılı eğitim ve öğretim yılı diliyorum" dedi.