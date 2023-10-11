Öğrencilere kırtasiye desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçedeki okullarda eğitim gören öğren öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan kırtasiye malzemelerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla’ya teslim etti.

Kırtasiye malzemelerinin tesliminde konuşan Başkan Uzunlar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olmayı sürdüreceklerini belirterek gençlere ve çocuklara yapılan yatırım ve hizmetin, en kıymetli çaba olduğunun altını çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla da yerel yönetimlerin eğitime yaptığı katkıların daima çok değerli olduğunu vurgulayarak Başkan Uzunlar’a teşekkür etti.

"Çocuklarımıza başarılı bir yıl diliyorum"

Başkan Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mızdaki okullarda öğrenim gören çocuklarımıza kırtasiye yardımlarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz kırtasiye malzemelerini, öğrencilerimize dağıtmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Atilla’ya teslim ettik. Tüm çocuklarımıza sağlıkla ve başarıyla geçirecekleri bir eğitim yılı diliyorum” dedi.